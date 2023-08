Tavernola, 33enne annega nel lago d’Iseo

giovedì, 17 agosto 2023

Tavernola (Bergamo) – Annegato nelle acque del lago d’Iseo un 33enne. Nel tardo pomeriggio il 33enne, extracomunitario, in Italia da alcuni anni, si è tuffato nelle acque del Sebino, dalla località Casella di Tavernola (Bergamo), e non è più riemerso.

Immediatamente sono scattate le ricerche e sul posto sono giunti l’idroambulanza di Camunia Soccorso, l’automedica e l’ambulanza da Sarnico, oltre ai carabinieri della Compagnia di Clusone. Il 33enne è stato ripescato e portato a riva, le operazioni di rianimazione sono però risultate vane e i sanitari hanno constatato il decesso. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire quanto accaduto al 33enne. E’ il primo annegato nel Sebino in quest’estate.