Task force dei carabinieri a Trento contro spaccio, furti e clandestini

mercoledì, 31 gennaio 2024

Trento – Dopo il regolamento di conti in pieno centro, l’Arma di Trento ha deciso per un cambio di strategia mettendo in campo come già noto una speciale task force e ieri 30 gennaio sono stati impiegati 40 militari nell’arco di poco più di 4 ore, di cui una decina in borghese, impegnati proprio ad intercettare tutti quei soggetti già individuati e coinvolti nel giro della droga o clandestini sul territorio italiano.

Ieri pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Trento, avvalendosi della preziosa collaborazione delle unità cinofile della Polizia Locale e dei Carabinieri di Laives, con rinforzi straordinari provenienti dalle altre Compagnie Carabinieri della Provincia, hanno messo in campo un dispositivo “straordinario”, effettuando un’attività di controllo “a tappeto” nelle zone del Centro cittadino maggiormente interessate da fenomeni di microcriminalità diffusa, con “focus” su piazza della Portella, piazza Santa Maria Maggiore, piazza Dante e stazione Ferroviaria.

Questi i principali esiti, che peraltro confermano la costanza di talune fenomenologie illecite:

un cittadino tunisino, classe 2001, con vari precedenti, arrestato poiché sorpreso all’interno in un bar mentre trafficava con 13 grammi di cocaina e alcune centinaia di euro in contanti; è inoltre risultato che lo stesso, già espulso il 19 ottobre 2023, ha fatto di recente reingresso illegale nel territorio italiano. Nella mattinata odierna, dopo la convalida dell’arresto a seguito del giudizio per direttissima il soggetto è stato accompagnato presso il CPR di Milano per il successivo rimpatrio;

un cittadino tunisino, classe 1981, denunciato a piede libero perché trovato in possesso di alcuni grammi di hashish già confezionati;

un altro cittadino tunisino, classe 2000, pregiudicato soprattutto per reati inerenti agli stupefacenti, è stato rintracciato e accompagnato dal personale dell’Arma presso il CPR di Gradisca d’Isonzo per il successivo rimpatrio; l’individuo, già destinatario di un precedente ordine di espulsione emesso dalla Questura di Trento, e già ospite del CPR Goriziano, risulta che avesse partecipato ad una rivolta interna dandosi alla fuga prima di Natale;

un cittadino gambiano, classe 1997, risultato irregolare e quindi portato in Questura per le operazioni di rito volte al rimpatrio;

otto persone in tutto, ovvero un cittadino pakistano, uno tunisino, due del Bangladesh, un nigeriano, due marocchini ed uno italiano, trovati in diversi punti della città in possesso di dosi di stupefacente (soprattutto hashish), con relativo sequestro della sostanza e segnalazione al Commissariato del Governo.

Nel contesto delle descritte attività, i Carabinieri hanno inoltre identificato, complessivamente, più di un centinaio di persone, di cui circa 70 con vari precedenti, parti di questi con provvedimenti giudiziari pendenti di cui era necessaria la notifica (rinvio a giudizio, misure varie).

Queste le considerazioni del Comandante Provinciale, colonnello Matteo Ederle: “Questa strategia implica un impegno importante, sia da parte della Compagnia di Trento, sia da parte delle altre Compagnie che inviano il personale in supporto, perché assicurare tale dispositivo significa assorbire nella giornata parte degli impegni istituzionali della periferia; ma appare essenziale se vogliamo restituire alla città di Trento la sicurezza che rispecchi il tenore e la qualità di vita che i cittadini si sono guadagnati con fatica nel tempo. Questo impegno pertanto verrà mantenuto fino a quando non raggiungeremo livelli soddisfacenti in termini di assenza sul territorio di soggetti che delinquono e soprattutto compromettono il quieto vivere delle persone. Segnalo, con soddisfazione e gratitudine, che alcuni cittadini durante questa operazione hanno avvicinato le pattuglie segnalando figure e situazioni sospette, in un caso l’autista di un autobus ci ha facilitato nel rintracciare un pregiudicato in possesso di stupefacente dopo averlo notato mentre cedeva una dose ad una ragazza, sintomo ancora una volta di come i trentini non si girino dall’altra parte e siano spesso in possesso di una sensibilità istituzionale e vogliosi di difendere il loro territorio”.