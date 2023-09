martedì, 12 settembre 2023

Ledro – Sversamento nel lago di Ledro: individuato e riparato il guasto. Oggi, come pianificato, una videoisoezione è partita dal tubo da cui sono arrivati gli sversamenti anomali nel lago di Ledro in località Besta. In un punto, si è trovata una interferenza tra acque bianche e nere. Una fessura nella tubazione delle nere portava al travaso, in alcune isolate occasioni, del liquido non conforme.

Una ditta specializzata ha già riparato il guasto. Dall’ultima segnalazione non sono più stati rilevati altri sversamenti e comunque, nei prossimi giorni, la situazione sarà costantemente monitorata.