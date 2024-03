Sventate tre frodi informatiche ai danni di un’impresa nel Bresciano

mercoledì, 20 marzo 2024

Brescia – Gli uomini della Polizia di Stato di Brescia, appartenenti alla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, grazie a un tempestivo intervento, hanno impedito la consumazione di 3 frodi informatiche per importi di 66.000, 78.500 e 287.000 euro.

I malviventi, fingendosi membri di una nota multinazionale specializzata nel leasing automobilistico, si erano rivolti ad un’azienda locale operante nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture, proponendo l’acquisto a prezzi vantaggiosi di automobili di pregio.

Dopo aver definito i dettagli della vendita, l’impresa frodata effettuava i bonifici per gli importi concordati, iniziando però ben presto a nutrire sospetti sull’identità dei venditori e sugli sconti troppo alti rispetto al prezzo di mercato dei veicoli.

I vertici dell’azienda in questione si sono quindi rivolti agli investigatori della Polizia Postale di Brescia, i quali hanno immediatamente svolto una serie di verifiche sui domini degli indirizzi email utilizzati dai truffatori e sul sito fake utilizzato per commettere il reato, congelando al tempo stesso l’operatività dei bonifici disposti in frode.

L’intera somma – in tutto oltre 430.000 euro – è stata recuperata grazie sia alla fattiva collaborazione degli istituti bancari interessati, sia al ricorso allo strumento del sequestro preventivo, operato in via d’urgenza dalla Sezione Operativa della Polizia Postale di Brescia e successivamente convalidato dalla locale Procura della Repubblica, che ha vanificato i tentativi di prelievo del denaro provento della truffa effettuati nei giorni successivi dai malviventi.

Sono attualmente in corso attività investigative, anche di carattere telematico, volte non solo a ricostruire la rete delle persone coinvolte nell’attività delittuosa, ma anche a risalire a eventuali ulteriori vittime.

Arrestato dalla Polizia di Stato: aveva rubato lo smartphone a una ragazza

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un individuo di 35 anni resosi responsabile di furto aggravato ai danni di una giovane. L’intervento è scaturito dalla chiamata di emergenza al 112 NUE con la quale una 25enne ha segnalato di essere stata vittima del furto con strappo del proprio smartphone nei pressi della Banca d’Italia. Sul posto sono stati inviati due equipaggi per acquisire le informazioni utili alle prime indagini e per le ricerche del responsabile. Dopo avere attivato la funzione di geolocalizzazione, i poliziotti intervenuti sul posto, in costante contatto radio con la Centrale Operativa e con le altre pattuglie sul territorio, hanno monitorato gli spostamenti del dispositivo dapprima nel quartiere Carmine di Brescia e successivamente in direzione di Campo Marte, ove è stato inviato un altro equipaggio.

Alla vista della volante, un uomo corrispondente alla descrizione del ricercato ha tentato con malcelata indifferenza di allontanarsi, attirando così l’attenzione degli agenti, per poi darsi a precipitosa fuga. Dopo un inseguimento di diverse centinaia di metri e dopo il maldestro tentativo di nascondersi nel vano scala di un condominio poco distante, il soggetto è stato bloccato e perquisito. A seguito del rinvenimento del dispositivo rubato, che è stato subito restituito alla persona offesa, il responsabile è stato tratto in arresto per furto con strappo e deferito perché irregolare sul territorio nazionale.