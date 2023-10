Supermarket della droga in un allevamento di Corte Franca, arrestato 51enne

venerdì, 27 ottobre 2023

Corte Franca (Brescia) – Fra le ciotole del mangime per polli, galline e pulcini naascondeva cocaina, hashish e marijuana. A Corte Franca (Brescia) i carabinieri della sezione radiomobile di Chiari hanno arrestato un uomo di 51 anni che nascondeva la droga in un allevamento di galline dove aveva ricavato un nascondiglio, sicuro probabilmente del fatto che nessuno si sarebbe addentrato fra centinaia di polli per cercare lo stupefacente.

Il 51enne, titolare di una azienda agricola, è finito in manette a seguito di un’attività di indagine svolta dai militari di Chiari che, insospettiti dai movimenti di persone completamente estranee all’allevamento, hanno deciso di procedere ad una perquisizione scoprendo un vero e proprio supermarket della droga. Ben nascosta fra centinaia di polli, i carabinieri hanno trovato 250 grammi di cocaina, un chilo e mezzo di hashish e 100 grammi di marijuana.