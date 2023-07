Sulle strade dell’Alto Garda ritirate otto patenti in poche ore

lunedì, 31 luglio 2023

Riva del Garda (Trento) – Massicci controlli alla circolazione stradale effettuati nell’Alto Garda: alla guida sotto effetto di alcol sette autisti tra cui anche un neopatentato.

I carabinieri della stazione di Arco (Trento), unitamente ad un’unità cinofila ed alla polizia locale dell’Alto Garda, hanno effettuato una serie di controlli nelle strade più percorse di Arco procedendo al controllo di 81 veicoli e contravvenzionando, a vario titolo, 18 persone (tra le quali un neopatentato).

Durante i controlli effettuati nella serata di ieri da un massiccio dispositivo interforze. Tra i sanzionati spiccano i sette positivi all’accertamento effettuato tramite alcol test (tra di loro un neopatentato) per “guida sotto l’influenza” dell’alcool, 8 patenti ritirate (a 7 uomini e 1 donna) e 12 contravvenzioni al codice della strada.

Questi sono i risultati dei controlli effettuati dai carabinieri della Stazione di Arco, un’unità del Nucleo Cinofilo dei Carabinieri di Torreglia e dalla Polizia locale dell’Alto Garda.

I controlli si sono svolti contemporaneamente a due importanti eventi: il Beach party alla spiaggia dei Sabbioni e la festa del Rione de Gasperi e proprio in occasione del termine di tali eventi i militari e gli operatori della locale.

I controlli sono stati 81 in tutto, tra auto e moto, i veicoli controllati (per un totale di 120 persone sottoposte a controllo) e 7, come detto, sono state le persone segnalate per “guida sotto l’influenza di alcool”, visto che il tasso alcolemico dei soggetti aveva superato i limiti di legge, tra di loro vi era perfino un soggetto la cui patente era stata sospesa sempre per guida in stato di ebbrezza.