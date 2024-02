Stupro e maltrattamenti: sette anni di carcere a 54enne della Bassa Valtellina

lunedì, 19 febbraio 2024

Morbegno (Sondrio) – Un 54enne molto conosciuto in Bassa Valtellina è stato condannato a sette anni per stupro, maltrattamenti, spaccio, appropriazione indebita e minacce nei confronti della ex. La sentenza è stata letta oggi dal giudice del tribunale di Lecco Bianca Maria Bianchi.

Secondo l’accusa il 54enne, noto per essere introdotto anche nel mondo della comunicazione, avrebbe abusato della ex con una serie di episodi avvenuti tra il 2017 e il 2018 e l’inchiesta aperta dopo la presentazione della denuncia da parte dalla ex che aveva subito le presunte violenze, con una serie di accertamenti dei carabinieri della Stazione di Colico. La Procura aveva chiesto 3 anni di condanna, la difesa l’assoluzione o il minimo della pena. Oggi il giudice Bianchi ha letto la sentenza con la condanna a sette anni per il 54enne una provvisionale di 20mila euro.