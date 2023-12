Storo: azione punitiva dal Bresciano, tre uomini denunciati

martedì, 5 dicembre 2023

Storo (Trento) – Tre persone denunciate per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone in concorso. A conclusione dell’indagine i carabinieri di Storo hanno individuato e quindi denunciato tre uomini di orgine albanese, e tutti residenti nel Bresciano.

I fatti: i tre, vantando un credito da lavoro per circa 8.000 euro, si sono recati presso un imprenditore edile della zona del Basso Chiese, pretendendo l’immediato pagamento della somma di denaro dovuta, ma avanti al tergiversare dell’uomo i tre spazientiti hanno iniziato ad aggredirlo con pugni e spintoni, minacciandolo allo scopo di farsi consegnare il denaro, per nulla intimoriti dalla presenza di altre persone tra dipendenti e clienti.

I tre, una volta intuito che l’imprenditore non era intenzionato a pagare, ma che anzi aveva già avvisato i carabinieri di zona, si davano all’immediata fuga, facendo momentaneamente perdere le loro tracce.

I militari – raccolta la denuncia e le varie testimonianze – sono riusciuti ad identificare tutti e tre gli autori dei fatti, che sono stati denunciati per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone in concorso.

Red. Cro.