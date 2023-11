Stelvio, sospese le ricerche del 58enne disperso sul ghiacciaio

mercoledì, 1 novembre 2023

Bormio (Sondrio) – Sono state sospese le ricerche di Antonio De Martino, 58 anni, di Robecco sul Naviglio (Milano) disperso da giovedì scorso sul ghiacciaio dello Stelvio. Alloggiava all’hotel Perego e stava trascorrendo alcune giorni di vacanza e dopo una giornata trascorsa sugli sci giovedì scorso non è rientrato.

Sono subito scattate le ricerche, sospese nella serata di sabato scorso, domenica il fratello Giovanni ha riceveuto una chiamata dal suo cellulare. un fruscio, poi la linea è caduta. Così sono ripartite le ricerche con l’arrivo allo Stelvio anche di militari del Gico della Guardia di Finanza, a supporto dei colleghi del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Bormio, con speciali apparecchiature Imsi Catcher, in grado di localizzare il segnale del cellulare. I soccorritori sono saliti al Livrio con le funivie, dove i vigili del fuocoe Sagf, con particolari strumentazioni tecnologiche hanno scandagliato il ghiacciaio. Le operazioni non hanno per ora dato esito positivo e le ricerche sono state sospese.