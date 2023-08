Statale 300 del Gavia, due motociclisti finiscono in un dirupo

giovedì, 3 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Finiscono in un dirupo sulla statale 300 del Passo Gavia, versante bresciano. Due motociclisti che facevano parte di un gruppo di turisti che stavano percorrendo la strada che collega il passo Gavia a Ponte di Legno in un incidente sono finiti in un dirupo.

E’ scattata la mobilitazione da parte delle forze dell’ordine, sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Vezza d’Oglio, i tecnici del Soccorso Alpino, i carabinieri della Stazione di Cedegolo della Compagnia di Breno, l’ambulanza degli “Amici” di Ponte di Legno, l’automedica dall’ospedale di Edol0 e l’elisoccorso dalla centrale operativa di Sondrio.

I due motociclisti – 51 anni lui, 52 anni lei – hanno riportato traumi, sono stati recuperati e con l’elisoccorso trasportati all’ospedale Morelli di Sondalo. I rilievi della dinamica del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri della Stazione di Cedegolo (Brescia), guidati dal Luogotenente Brunello Bacco. Automobilisti e motociclisti sono invitati dalle forze dell’ordine a prestare su una delle strade di montagna di maggior fascino, ma in alcuni punti stretta e che richiede grande attenzione sia sul versante da Ponte di Legno che in quello verso Valfurva.