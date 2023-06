Statale 42: scontro tra auto nella galleria Minerva di Breno

venerdì, 9 giugno 2023

Breno (Brescia) – Nuovo incidente stradale sulla statale 42 del Tonale. Dopo quello della scorsa notte a Esine (Brescia), a metà pomeriggio di questo venerdì 9 giugno si è verificato un altro schianto tra quattro vetture, tra cui un furgone che trasportava ragazzi – questa volta all’interno della galleria Minerva a Breno (Brescia) – che ha coinvolto dieci persone.

La statale 42 è stata temporaneamente chiusa per consentire l’intervento dei soccorritori: sul posto sono giunti l’ambulanza di Camunia Soccorso da Darfo, l’ambulanza della Croce Rossa di Breno, l’automedica dall’ospedale di Esine, l’elisoccorso inviato dalla centrale operativa di Brescia, quindi i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Breno e i vigili del fuoco di Darfo e Breno. L’equipe medica ha prestato le prime cure alle persone coinvolte e rimaste ferite nello schianto e il traffico è stato deviato sull’ex statale 42 tra Cividate e Breno.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Breno hanno effettuato i rilievi sulla dinamica dell’incidente. Quattro i veicoli coinvolti con dieci persone, dai 16 ai 58 anni, di cui otto sono state curate sul posto dall’equipe medica, una donna in codice giallo è stata accompagnata all’ospedale di Esine dall’ambulanza di Camunia Soccorso, un altro ferito è stato trasportato in codice verde dall’ambulanza della Croce Rossa di Breno e un’altra donna con l’elisoccorso è stata accompagnata al Civile di Brescia in codice rosso con traumi e contusioni importanti.