Stalking condominiale ad Ardenno, arrestata 54enne valtellinese

giovedì, 11 maggio 2023

Ardenno (Sondrio) – I carabinieri della Stazione di Ardenno (Sondrio) hanno eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio nei confronti di una 54enne da tempo residente nella provincia di Sondrio.

Il provvedimento è scaturito a seguito delle condanne a complessivi due anni e tre mesi di reclusione per i reati di atti persecutori in concorso, lesioni personali, calunnia e violazione di domicilio.

I fatti risalgono all’anno 2015 quando, per questioni di vicinato, la donna ha tenuto una serie di comportamenti penalmente rilevanti nei confronti degli inquilini dell’appartamento soprastante a quello dove risiedeva con la propria famiglia. La 54enne è stata tradotta presso il carcere di Como per l’espiazione della pena.