Stalking, 55enne di Bormio condannato a tre anni e sei mesi

sabato, 12 marzo 2022

Bormio – Condannato a tre anni e sei mesi mesi per stalking un 55enne, originario di Bormio (Sondrio) e ora domiciliato in Bassa Valtellina, accusato di stalking ed estorsione. Secondo quanto ricostruito durante il processo l’uomo, nel 2018, avrebbe molestato la donna con messaggi e insulti postandoli anche su Facebook e si sarebbe fatto consegnare da parenti 600 euro, sostenendo che gli spettavano dall’ex compagna. Da qui la denuncia per stalking ed estorsione della donna.

Il giudice del tribunale di Sondrio, Valentina Rattazzo, ha condannato il 55enne a tre anni e sei mesi di reclusione e al pagamento di mille euro di multa, e una provvisionale di 10mila euro. In sede civile sarà poi stabilito il risarcimento.