Stagione sciistica: 5191 interventi di soccorso dei carabinieri sciatori dell’Alto Adige

venerdì, 12 maggio 2023

Bolzano – Conclusa la stagione invernale nei comprensori sciistici, i dati dell’attività dei carabinieri sciatori in Alto Adige. Il 1° di maggio con la chiusura del comprensorio di Solda si è ufficialmente conclusa la stagione invernale che era iniziata lo scorso autunno.

I carabinieri sono la forza di polizia maggiormente oberata dall’onere di vigilare sui comprensori sciistici e intervenire sugli incidenti. Ognuno di essi ha ovviamente potenziali implicazioni di natura penale (lesioni, omicidio) e civilistica (danni, assicurazioni) e quindi i rilievi da parte di pubblici ufficiali sono necessari. Per questo, oltre ad essere formati sui rilievi dei sinistri, i carabinieri sciatori vengono preparati anche al primo soccorso sanitario sia presso la scuola dei Carabinieri di Selva di Val Gardena (Bolzano) che attraverso uno specifico accordo con la Croce Rossa dell’Alto Adige. Questo perché molto spesso i carabinieri sciatori di pattuglia sono i primi a intervenire e talvolta la tempestività è vitale.

I comprensori vigilati dai carabinieri sono ben 23 di cui due (Oclini e Klausberg) vigilati saltuariamente e gli altri quotidianamente. Mediamente i comprensori sono stati vigilati 131 giorni, con la punta di 213 a Senales. è stato calcolato su questi comprensori un flusso medio giornaliero di 196.341 transiti. Un impegno imponente quindi che ha riguardato 2.885 giornate complessive di servizio con circa 130 carabinieri impiegati giornalmente. Importante è stato il supporto dato alla territoriale dai militari specializzati forniti dal 7° reggimento carabinieri “Trentino Alto Adige” di Laives e dal Centro Carabinieri Addestramento Alpino (CCAA) di Selva di Val Gardena.

Gli interventi per soccorso sono stati un numero davvero notevole, 5.586, di cui con lesioni 5.191 maggiormente dovuti a caduta accidentale e alla collisione tra utenti.

Più di 400 sono stati gli interventi per violazioni di legge. 34 i furti di attrezzature sciistiche perseguiti. 331 violazioni della legge provinciale PAB n. 14/2010 (ordinamento delle aree sciabili attrezzate) e del decreto legislativo n. 40/2021 (misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Di esse le più diffuse l’errato impiego delle piste, il fuori pista e la velocità pericolosa. Alcune decine le persone sanzionate per l’esercizio abusivo di maestro di sci. Purtroppo vanno registrati anche 4 bambini senza casco… Oltre ai citati furti, ci sono stati 33 sanzionati per manifesta ubriachezza in pubblico e 11 per possesso di droga, nonché, tra gli altri, sono stati denunciati 6 per lesioni, 2 per resistenza o violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. 63 sono stati gli interventi per persone disperse/smarrite. In un’occasione, un genitore turista della Repubblica Ceca è stato denunciato per abbandono di minore poiché aveva lasciato il figlio di due anni in un passeggino a Plan de corones in un rifugio da solo mentre lui era a sciare…

Indubbiamente un servizio faticoso che peraltro non può togliere spazi all’ordinario servizio di controllo del territorio, prevenzione e repressione dei reati. Sicché i militari sciatori della territoriale (7° rgt. e CCAA esclusi), oltre alle ore di servizio quotidianamente previste, hanno svolto tra le 12 e le 13 mila ore di servizio straordinario al fine di sopperire a tutte quelle esigenze del “fondovalle” pomeridiane, serali e notturne connesse a mirati servizi di controllo o a emergenti esigenze di repressione dell’illegalità.

Sforzo notevole che i carabinieri esprimono per spirito di servizio gratificati dal pensiero di aver magari poco ma contribuito all’innalzamento del livello di sicurezza, di aver rassicurato il cittadino. Talvolta ricevendo anche un piacevole “grazie”.

DATI – Stagione invernale 2022/2023.

Servizio istituzionale di controllo del territorio e di polizia di prossimità denominato vigilanza e soccorso nelle aree sciabili attrezzate. Rilevamento analitico della componente soccorso d’emergenza.

Interventi per giorni della settimana:

lunedì 689

martedì 665

mercoledì 796

giovedì 764

venerdì 721

sabato 729

domenica 827

TOTALE 5191

Interventi per fasce orarie:

dalle ore 9.00 alle 10.00 269

dalle ore 10.00 alle 11.00 620

dalle ore 11.00 alle 12.00 939

dalle ore 12.00 alle 13.00 890

dalle ore 13.00 alle 14.00 740

dalle ore 14.00 alle 15.00 748

dalle ore 15.00 alle 16.00 625

dalle ore 16.00 alle 17.00 301

dopo le ore 17 59

TOTALE 5191

Interventi per fasce di età:

età – maschi – femmine

Inferiori di 11 anni: 158 – 114

11-20 anni: 495 – 438

21 -30 anni: 343 – 316

31 -40 anni: 232 – 257

41 – 50 anni: 375 -465

51 – 60 anni: 513 – 572

+ di 60 anni: 506 – 407

Totale interventi per fasce di età: 2622 (maschi) 2569 (femmine)

TOTALE 5191

Infortuni per tipologia di pratica:

sciatori: 4481

Snowborder: 517

praticanti di altri sport invernali: 193

Totale infortuni: 5191

Cause degli infortuni:

caduta accidentale: 3762

collisione fra persone: 758

collisione con ostacoli fissi (costruzioni di vario genere, stazione a monte o valle, baite, piloni di funivie o seggiovie, alberi, parti rocciose, muri di sostegno): 56

collisione con ostacoli mobili (motoslitte, gatti delle nevi, idranti e cannoni per la produzione di neve artificiale, animali in transito): 10

uscita di pista: 54

impianti (caduta dall’impianto, o incidenti che si verificano durante le fasi di salita o discesa dagli stessi): 68

malore: 139

altro: 344

TOTALE 5191

Tipologia dei traumi:

contusioni: 1101

distorsioni: 1607

fratture: 971

fratture esposte: 26

lussazioni: 415

lesioni muscolari: 143

traumi cranici: 393

ferite lacero contuse: 226

altre ferite varie: 331

TOTALE 5213

Decessi per trauma:

Totale decessi: 9

Distribuzione delle lesioni:

caviglia: 193

tibia – perone: 203

gamba: 275

ginocchio: 1564

coscia: 243

bacino: 170

addome:45

torace: 126

colonna vertebrale: 183

spalla: 649

braccio: 157

polso mano: 338

cranio: 527

altro: 542