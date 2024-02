Spunta pistola nella lite tra magazziniere e autotrasportatore a Ora, una denuncia

giovedì, 15 febbraio 2024

Egna (Bolzano) – La convivenza sul posto di lavoro a volte può rivelarsi difficile, ma quanto accaduto a Ora (Bolzano) ha superato di molto quello che può definirsi uno “screzio” tra colleghi.

La vicenda si è svolta in un’azienda che produce imballaggi e ovviamente ha lasciato molto sconcerto tra i dipendenti. I protagonisti di quanto accaduto sono un magazziniere e un autotrasportatore: quest’ultimo, a seguito di alcuni dissidi, approfittando dell’assenza di testimoni, avrebbe minacciato il collega con una pistola, per poi allontanarsi dal luogo di lavoro.

Il magazziniere, un giovane bolzanino, dopo aver informato il suo datore di lavoro ha denunciato subito i fatti alla Stazione Carabinieri di Bronzolo, i cui militari, unitamente all’aliquota operativa del NOR della Compagnia di Egna hanno dapprima rintracciato l’autotrasportatore e poi hanno proceduto alla perquisizione nel comune di Laives della sua abitazione rinvenendo effettivamente una pistola scacciacani calibro 9, con relativo munizionamento a salve, corrispondente per forma e colore a quella descritta in denuncia dal magazziniere.

La scacciacani è stata posta sotto sequestro e l’uomo deferito per il reato di minaccia aggravata all’Autorità Giudiziaria di Bolzano che sta facendo luce sull’intera vicenda.