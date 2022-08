Sperona auto dei carabinieri e fugge: 50enne arrestato a Dro

mercoledì, 3 agosto 2022

Dro – Auto dei carabinieri speronata, arrestato 50enne a Dro (Trento). Folle corsa fra Pietramurata e Dro per sottarsi al controllo. Sono stati attimi estremamente tesi quando un cinquantenne, fermato da una pattuglia dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Riva del Garda in quanto procedeva a forte velocità, facendo stridere le gomme e con un lampeggiante arancione in funzione sull’autovettura, nel centro abitato di Pietramurata.

I CONTROLLI – La pattuglia procedeva quindi a controllare il mezzo, notando immediatamente come il soggetto indossasse, all’interno dell’auto un casco e una maschera da sci oltre a possedere un’accetta e un coltello sui sedili.

Il soggetto, che si rifiutava di mostrare i propri documenti, impugnava l’ascia, mostrandola ai carabinieri con fare minaccioso.

LA FUGA – I militari tentavano quindi di far scendere l’uomo dal mezzo, ma questi, in tutta risposta, si dava a una precipitosa fuga. Il soggetto veniva inseguito dai militari per le vie di Pietramurata e Dro per qualche minuto, finché l’uomo arrestava l’auto, ingranava la retromarcia e speronava l’auto dei Carabinieri rendendola inservibile, per poi dileguarsi.

L’ARRESTO – Rapide ricerche frutto di proficua collaborazione tra tutte le forze dell’ordine hanno fatto sì che il 50enne e la sua abitazione fossero individuati nel Comune di Dro. Asserragliatosi in casa l’uomo, brandendo un’accetta di grandi dimensioni, rifiutava qualunque contatto, ma grazie alla paziente opera di convincimento degli intervenuti (in supporto dei carabinieri anche una pattuglia del commissariato Polizia di Stato di Riva del Garda) veniva prima immobilizzato e successivamente tratto in arresto per i reati di resistenza, porto abusivo di armi, lesioni aggravate ai danni dei militari e danneggiamento dell’autovettura dell’Arma.

All’interno dell’abitazione e dell’auto venivano rinvenuti un gran numero di oggetti atti ad offendere come coltelli, asce e manganelli.

La capacità dei militari è stata proprio quella di istaurare un dialogo con l’uomo per poi bloccarlo, riuscendo così ad evitare che la situazione sfuggisse di mano ed avesse ulteriori gravi conseguenze.

A seguito di quanto riscontrato i carabinieri procedevano a denunciare il 50enne alla Procura della Repubblica di Rovereto (Trento) e successivamente lo associavano alla casa circondariale di Trento. Nei prossimi giorni, presso il tribunale di Rovereto, si terrà l’udienza di convalida.