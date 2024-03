Spara ai vicini di casa, individuato e arrestato dai carabinieri di Nave

martedì, 19 marzo 2024

Nave (Brescia) – I carabinieri della Stazione di Nave hanno proceduto all’arresto in flagranza di un cittadino italiano, pregiudicato, per detenzione di armi clandestine, denunciandolo inoltre per violenza privata, detenzione illegale di armi da sparo e ricettazione.

Alcuni residenti di via Montecchio a Nave, tramite il numero di emergenza 112, hanno segnalato la presenza di un uomo armato di un fucile che aveva esploso un colpo con l’arma. Le pattuglie dell’Arma, giunte immediatamente sul posto, dopo aver posto in sicurezza l’area, hanno effettuato l’accesso all’interno dell’abitazione da cui l’uomo aveva sparato. A seguito della perquisizione alla ricerca di armi, all’interno dell’edificio sono stati effettivamente rinvenuti e sequestrati quattro fucili, oltre a numerose munizioni di vario calibro, tutte illegalmente detenute dall’uomo. Dalle dichiarazioni rese dai presenti, l’uomo avrebbe esploso un colpo di fucile all’indirizzo di alcuni vicini di casa intenti a potare alcune piante, senza colpirli. All’esito degli accertamenti due fucili sono risultati privi di matricole, e pertanto “clandestini”, ed uno oggetto di furto a Gavardo nel 1992.

In sede di udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, applicando la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del reo.