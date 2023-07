Spaccio nell’Alto Garda: i carabinieri denunciano due giovani

giovedì, 13 luglio 2023

Madruzzo (Trento) – Nel corso della nottata i carabinieri della Stazione di Madruzzo hanno denunciato due cittadini italiani – un ragazzo di 20 anni ed una ragazza di 16 anni – incensurati, in quanto trovati in possesso complessivamente di ben 400 grammi circa di hashish mentre si trovavano assieme a bordo di un’auto nella frazione di Calavino.

In particolare – nell’ambito della continua e sempre attenta attività di presidio del territorio svolta dalle Stazioni Carabinieri – i militari di Madruzzo, durante lo svolgimento di un posto di controllo notturno, hanno fermato l’auto con a bordo i due giovani, entrambi residenti in Provincia, immediatamente sottoposti ad identificazione.

Nella circostanza, tuttavia, alla richiesta dei documenti del veicolo, i militari hanno potuto immediatamente notare il nervosismo dei due, accompagnato dalla percezione di un odore piuttosto pungente, caratteristico di sostanza stupefacente, proveniente dall’interno dell’abitacolo. A questo punto è quindi scattata la perquisizione dei soggetti e del veicolo stesso, che ha permesso di rinvenire, al suo interno, circa 400 grammi di hashish suddivisi in più panetti avvolti in una pellicola di cellophane.

I due sono stati pertanto denunciati rispettivamente all’Autorità Giudiziaria ordinaria e minorile, nonché quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.