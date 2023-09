giovedì, 14 settembre 2023

Trento – Arrestato dagli agenti della questura di Trento un tunisino dopo l’intervento delle Volanti in una casa occupata in via Dos Trento. L’uomo, un quarantaduenne con diversi alias, precedenti e ordini di espulsione, è stato trovato in possesso di due panetti di hashish, per oltre 200 grammi, e 812 euro in contanti.

Nella perquisizione, che ha permesso di trovare lo stupefacente, sono stati utilizzati anche i cani antidroga.

Per l’uomo è stato disposto il trasferimento in carcere.