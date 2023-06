Spaccio nel Bresciano, 31enne arrestato dalla Polizia di Stato

venerdì, 16 giugno 2023

Brescia – La Polizia di Stato di Brescia ha tratto in arresto un soggetto per spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale. L’allerta è giunta tramite il 112 NUE da parte di un cittadino, il quale ha riferito di essere stato avvicinato in via Solferino da una persona che gli aveva proposto la cessione di sostanza stupefacente.

La Centrale Operativa ha immediatamente inviato la Volante Carmine e la Volante 1 per le ricerche e le verifiche del caso. Una volta giunti sul posto, adottando le cautele del caso, gli agenti hanno individuato il sospetto, un giovane di circa trent’anni pregiudicato, che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish oltre a un coltello con lama di venti centimetri, prontamente posti sotto sequestro.

Successivamente, durante il compimento degli atti di rito presso gli uffici della questura, il soggetto ha tentato di divincolarsi e ha aggredito con calci, pugni e spinte tre poliziotti provocando loro lesioni (traumi, escoriazioni e la frattura di una mano).

Nonostante la violenta aggressione, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti ad immobilizzarlo e quindi a trarlo in arresto per spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.