Spaccio nei boschi di Andalo Valtellino, due arresti

venerdì, 9 febbraio 2024

Andalo (Sondrio) – La Squadra Mobile della questura di Sondrio ha tratto in arresto due stranieri per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti in borghese hanno fermato i due uomini nel comune di Andalo Valtellino, dove questi si erano recati per recuperare dello stupefacente nascosto nella boscaglia.

Nel corso di un appostamento, gli agenti della Squadra Mobile hanno visto i due uomini entrare nella boscaglia, prelevare lo stupefacente e ritornare verso la macchina; sono quindi tempestivamente intervenuti per bloccare i due che, alla vista degli operatori, hanno tentato di darsi alla fuga.

Per fermarli è stato necessario l’utilizzo del Taser da parte degli operatori della questura di Sondrio, che ha consentito di contenere gli uomini e di arrestarli.

Le perquisizioni effettuate hanno permesso di recuperare circa 500 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish, due dosi di eroina ed un bilancino di precisione.

Al termine delle formalità di rito, gli indagati sono stati associati alla Casa Circondariale di Sondrio.