Spaccio, minorenne arrestato dai carabinieri di Morbegno

lunedì, 27 febbraio 2023

Morbegno (Sondrio) – Minorenne arrestato dai carabinieri di Morbegno (Sondrio) per spaccio di hashish.

Prosegue l’attività di contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti in bassa valle da parte dei carabinieri, che hanno tratto in arresto un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabini eri di Morbegno, impegnati in una mirata attività di controllo in zone segnalate dalla cittadinanza come “piazze di spaccio“, hanno proceduto al fermo di un giovane di minore età che alla guida del proprio monopattino aveva destato qualche sospetto.

Le successive operazioni di perquisizione personale e domiciliare hanno permesso ai militari di rinvenire e sequestrare quasi 1 chilo di sostanza stupefacente del tipo “hashish” ed oltre 1.700 euro in banconote di piccolo taglio, che hanno determinato l’arresto del minorenne, disposto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Milano.

Terminate le formalità di rito il minore è stato associato ad un Centro di Prima Accoglienza sito in altra regione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile di Milano.

La droga sequestrata sarà inviata al L.A.S.S. di Brescia per le analisi di laboratorio al fine di accertare la percentuale di principio attivo presente.