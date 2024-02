Spaccio in Valtellina, arrestato 50enne e due denunciati

venerdì, 9 febbraio 2024

Bianzone – Cinquantenne arrestato a Bianzone (Sondrio) dai carabinieri per detenzione di eroina e cocaina.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 50 anni, residente nella provincia di Sondrio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato due soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I reati sono stati accertati a Bianzone, allorquando i militari della Radiomobile di Tirano hanno fermato un’autovettura con a bordo un uomo e una donna; durante l’ispezione del veicolo hanno però trovato nel portabagagli della macchina un terzo trasportato che, al fine di sottrarsi al controllo, ha tentato di aggredire i Carabinieri prima di essere bloccato e immobilizzato. Il medesimo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 19 grammi di eroina e 1 di cocaina.

Pertanto, considerata la qualità e quantità della droga è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’autista e la passeggera dell’autovettura sono stati invece denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con l’arrestato, in seguito tradotto presso il carcere di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida.