Spaccio in Valle Camonica, un arresto dei carabinieri a Piancogno

domenica, 3 dicembre 2023

Piancogno (Brescia) – Controlli dei carabinieri in Valle Camonica, un giovane tunisino è stato arrestato dai militari della Compagnia di Breno perché trovato in possesso di hashish e anche di bilancini e sostanza da taglio per suddividere le dosi.

Nel caso specifico i controlli sono stati effettuati a Piancogno (Brescia) e dei tre giovani che sono stati sottoposti a verifiche, uno è stato trovato in possesso di hashish ed è stato arrestato. Il giovane tunisino è stato processato con rito direttissimo, il Gip ha convalidato l’arresto, fissando il processo e disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora in Valle Camonica e nelle province di Brescia e Bergamo.