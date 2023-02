Spaccio, i carabinieri di Bolzano arrestano 41enne

sabato, 11 febbraio 2023

Bolzano – I carabinieri della Compagnia di Bolzano ha proceduto all’arresto di un quarantunenne di Barletta, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del tribunale di Trani, sottrattosi alla cattura durante la fase esecutiva di un’operazione che ha visto coinvolti i Comandi Compagnia Carabinieri di Barletta, Sondrio, i Carabinieri cacciatori di “Puglia” ed il nucleo cinofili di Modugno.

Il soggetto, correo per i reati di detenzione e smercio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina, si era rifugiato in una struttura recettizia nel Comune di Appiano ove, localizzato dai militari della Compagnia di Bolzano, è stato tratto in arresto e associato alla locale casa circondariale.

Nella più ampia attività, che ha visto indagati, arrestati o sottoposti a misure alternative alla detenzione ulteriori 13 soggetti, sono stati altresì sequestrati, a seguito di perquisizione domiciliare, considerevoli quantitativi di sostanze stupefacenti e di denaro contante provento dell’attività delittuosa. Non si esclude che l’arrestato si fosse rifugiato a Bolzano in quanto nota area di spaccio ove il sodalizio era solito smerciare lo stupefacente. La positiva attività, conclusasi con l’arresto del quarantunenne, è la riprova del perfetto coordinamento e osmosi operativa che contraddistingue l’Arma dei Carabinieri sull’intero territorio nazionale.