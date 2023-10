Spaccio e truffa: due arresti della Polizia di Stato a Bolzano

sabato, 14 ottobre 2023

Bolzano – Due arresti da parte degli agenti della Polizia di Stato di Bolzano. In viale Stazione, nell’ambito di un’indagine per indebito utilizzo di una carta di credito rubata qualche settimana prima a un cittadino italiano in via Alto Adige, una pattuglia della Squadra Mobile sottoponeva a controllo un cittadino afgano di 23 anni, con precedenti specifici.

Dalla verifica nelle banche dati emergeva, come appena emesso, un ordine di carcerazione a due anni, un mese e due giorni di reclusione derivante da una serie di condanne per rapina, lesioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tutti reati commessi in centro a Bolzano.

Inoltre un’altra della pattuglia della Squadra Mobile, durante uno specifico servizio in centro, veniva informata dell’emissione di un ordine di carcerazione a quattro mesi di reclusione nei confronti di un cittadino nigeriano di 28 anni, con diversi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, tutti commessi nelle zone limitrofe alla Stazione Ferroviaria, dove veniva rintracciato e tratto in arresto.

Entrambi gli extracomunitari sono stati associati alla locale Casa Circondariale, dove sconteranno le rispettive condanne.