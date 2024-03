Spaccio e furti commessi in Valle Camonica: due giovani in carcere

venerdì, 22 marzo 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Scoperti altri colpi messi a segno in Valle Camonica da parte dei due tunisini arrestati dai carabinieri della Compagnia di Clusone, dopo l’inseguimento tra Costa Volpino, Rogno e Darfo Boario Terme.

I due tunisini, 28 e 26 anni, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, hanno diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e spaccio, commessi nel 2023 e inizio 2024 nell’Alto Sebino e in Valle Camonica. I due devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e furto d’auto, e il 26enne trovato con un coltello in tasca, anche di detenzione abusiva di armi. E’ in corso la ricerca del terzo componente della banda. Il Gip del tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto in carcere e avviato la procedura per l’espulsione.