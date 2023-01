Spaccio, due giovani arrestati dai carabinieri a Mori

lunedì, 16 gennaio 2023

Mori (Trento ) – Due giovani arrestati per spaccio. I carabinieri della Compagnia di Rovereto, in particolare i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile nel corso di appositi e mirati controlli preventivi, messi in atto per contrastare la cessione di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto di due giovani.

Durante lo svolgimento di uno dei previsti controlli, i militari insospettiti da una persona a loro sconosciuta tentavano di identificarlo, ma lo stesso non ottemperava all’alt dirigendosi verso l’interno di un locale commerciale di Mori (Trento), immediatamente i carabinieri si ponevano alle ricerche del soggetto che veniva individuato in compagnia di un suo sodale. Una volta avvicinati i sospettati, i militari venivano aggrediti, cosa che rendeva necessaria l’immobilizzazione dei due stranieri, che venivano trovati in possesso di otto involucri contenenti sostanza stupefacente tipo “cocaina” per un totale di 3,27 grammi.

I due giovani, 23 e 30 anni, sono stati tratti in arresto per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale e la competente autorità giudiziaria ne disponeva la traduzione presso il carcere di Trento in attesa di giudizio.

Anche dopo le festività appena trascorse, il Comando Compagnia Carabinieri di Rovereto, mantiene alta l’attenzione sulla prevenzione della cessione e del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani.