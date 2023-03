Spaccio di droga, un arresto dei carabinieri nel Bresciano

mercoledì, 22 marzo 2023

Calvisano (Brescia) – Spaccio di droga nel Bresciano, un arresto. I carabinieri della Stazione di Calvisano hanno arrestato un uomo ritenuto il presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, nel corso del quotidiano servizio d’istituto teso alla prevenzione e al contrasto alla criminalità, hanno notato un anomalo movimento di persone nei pressi di un’abitazione di Calvisano, dal quale vi era di fatto un continuo andirivieni di persone.

Insospettiti da tale circostanza, hanno deciso di effettuare un controllo all’interno dell’abitazione, ove, a seguito di un’accurata perquisizione, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo circa 180 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 231 dosi già pronte alla vendita e al consumo, con tutto il relativo materiale per il confezionamento, del tipo buste in cellophane, sostanza da taglio e un bilancino di precisione.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e tradotto nel corso della stessa serata presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, in attesa dell’udienza di convalida.