sabato, 1 aprile 2023

Tartano (Sondrio) – Spaccio di droga nei boschi della Val Tartano. Fermati due giovani stranieri dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio.

Nell’ambito della costante attività di contrasto allo spaccio di droga nelle zone boschive della bassa valle, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sondrio hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di due giovani stranieri senza fissa dimora.

Nonostante i recenti arresti per spaccio di sostanze stupefacenti operati da carabinieri nella Val Tartano, il commercio illegale di droga in quell’area non si è mai fermato anche a causa della continua richiesta da parte dei tossicodipendenti del luogo.

I residenti continuano comunque imperterriti a monitorare l’illecita attività, segnalando ai militari l’andirivieni degli acquirenti che si fermano per contrattare l’acquisto di droga. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della

Compagnia di Sondrio, unitamente a quelli delle Stazioni carabinieri di Morbegno e Ardenno (Sondrio), hanno effettuato un intervento, sorprendendo all’interno di un rudere in stato di abbandono due giovani di origine nordafricana trovati in possesso di alcuni grammi di hashish, di un bilancino elettronico di precisione e della somma di oltre 1.300 euro.

Nei confronti dei predetti i militari operanti hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, procedendo nei loro confronti con il fermo di indiziato di delitto e la contestuale traduzione presso il carcere di Sondrio.