Spaccio di droga, due arresti della Squadra Mobile di Sondrio

mercoledì, 13 dicembre 2023

Sondrio – Nascondevano droga nel portabagagli dell’auto, arrestati. La Squadra Mobile della questura di Sondrio ha tratto in arresto due uomini, un italiano e uno straniero, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti in borghese, quotidianamente impegnati nell’attività di osservazione, controllo e pedinamento in tutto il territorio provinciale, hanno fermato, con l’ausilio della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, una macchina, nel comune di Poggiridenti. I due uomini si sono mostrati da subito insofferenti al controllo, pertanto gli operatori hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare.

In un vano sapientemente ricavato nel portabagagli dell’autovettura sono stati ritrovati 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, divisi in due panetti. Sulla persona del guidatore, inoltre, sono stati trovati due grammi di cocaina. I due uomini sono stati arrestati e associati alla casa circondariale di Sondrio.