Spaccio di droga: due arresti della Polizia di Stato nell’Alto Garda

mercoledì, 24 maggio 2023

Riva del Garda (Trento) – Gli agenti della Polizia di Stato, nel corso delle attività di contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un italiano di 47anni e un albanese di 42 anni, entrambi residenti nell’Alto Garda e sequestrato circa 230 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish, 1350 euro e materiale per confezionare la droga.

L’attività di polizia giudiziaria nasce sulla base di alcune segnalazioni di cittadini residenti nei pressi dell’abitazione degli arrestati, che si sono rivolti agli investigatori del Commissariato di Polizia di Stato a Riva del Garda (Trento), per denunciare i sospetti su alcune persone.

Gli agenti, ricevuta la notizia, dopo aver verificato che effettivamente in quel palazzo vi era un via vai insolito, hanno deciso di irrompere nell’abitazione al fine di verificare se vi fosse un’attività di spaccio.

Nel corso della perquisizione, nell’abitazione dell’italiano venivano sequestrati circa 80 grammi di cocaina e rinvenuti elementi che conducevano ad una seconda persona coinvolta nell’attività di spaccio.

Seguiva una seconda perquisizione durante la quale emergeva che lo straniero, poi arrestato, deteneva circa 150 grammi di cocaina, circa 50 grammi di hashish e numeroso materiale per il confezionamento e lo spaccio dello stupefacente. Nel contesto venivano sequestrati anche 1350 euro.

Concluse la perquisizioni ed il sequestro dello stupefacente, entrambe le persone venivano arrestate in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotte presso il carcere di Spini a disposizione dell’autorità giudiziaria.