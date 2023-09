Spaccio di droga a Rovereto, 29enne arrestato dai carabinieri

giovedì, 14 settembre 2023

Rovereto (Trento) – Spaccio di droga, 29enne arrestato dai carabinieri. Prosegue l’azione di prevenzione e repressione da parte dei carabinieri della Compagnia di Rovereto per garantire una sempre maggiore sicurezza ai cittadini e arginare il diffondersi di attività illecite.

Le pressanti attività di controllo poste in essere hanno permesso di arrestare un uomo di origine nigeriana, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Il ventinovenne da tempo residente nella Città della Quercia, era già stato destinatario di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ne disponeva gli arresti domiciliari, ma reiterate condotte in violazione alle prescrizioni imposte a cui si sono aggiunte minacce nei confronti degli operatori e dei suoi familiari, hanno portato i militari dell’Arma dei Carabinieri a darne notizia alla Procura che emanava una nuova richiesta al Gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Trento.