Spaccio di droga, 37enne arrestato dai carabinieri ad Albosaggia

martedì, 23 maggio 2023

Albosaggia (Sondrio) – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio, nell’ambito dei servizi di prevenzione, sicurezza e controllo alla circolazione stradale, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, un 37enne della provincia di Lecco.

Nella serata di ieri i militari, durante un posto di controllo nel comune di Albosaggia (Sondrio), hanno fermato un’autovettura con all’interno tre ragazzi, dei quali uno di nazionalità marocchina del tutto privo di documenti di riconoscimento.

Accompagnati in caserma per l’identificazione, sono stati anche sottoposti a perquisizione personale e veicolare, con esito positivo, in quanto nel cruscotto dell’auto sono stati rinvenuti 9 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, oltre a 0,2 grammi di eroina, un bilancino di precisione e 50 grammi di mannite utilizzata come sostanza da taglio per aumentare il peso delle dosi da porre in vendita.

Pertanto, essendo emersi chiari elementi di reato in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il conducente 37enne proprietario dell’auto è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la casa circondariale di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida.