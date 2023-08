Spaccio di droga: 23enne arrestato dai carabinieri a Sondrio

lunedì, 7 agosto 2023

Sondrio – I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sondrio, nell’ambito dei servizi di prevenzione, sicurezza e controllo alla circolazione stradale, hanno tratto in arresto un 23enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella notte di domenica i militari, durante il normale servizio perlustrativo, mentre effettuavano un posto di controllo nel centro urbano di Sondrio hanno fermato un’utilitaria con all’interno un giovane italiano; nell’immediatezza della perquisizione personale e veicolare il ragazzo è stato trovato in possesso di 0,7 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

La perquisizione è stata pertanto estesa all’abitazione dove sono stati trovati ulteriori 250 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Il 23enne è stato quindi arrestato e tradotto presso la casa circondariale di via Caimi in attesa dell’udienza di convalida.