Spaccio di 10 chili di droga in Valtellina, quattro assoluzioni

venerdì, 26 gennaio 2024

Sondrio – Erano finiti sotto indagine a Sondrio, ma a Lecco sono stati assolti con formula dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di 10 chili di cocaina e uno di marijuana Ettore e Paolo Masera, Sergio Lazzari, Roberto Ciampi, tutti residenti in Alto Lario. L’inchiesta era scattata nel 2017 da parte della Squadra Mobile della questura di Sondrio, che intercettò due corrieri e l’indagine si allargò coinvolgendo anche i quattro residenti in provincia di Lecco. La loro posizione venne stralciata e assegnata al tribunale di Lecco.

Il Pm Mattia Mascaro aveva chiesto 5 anni di reclusione e 5mila euro di multa per Ettore Masera, 2 anni e 3mila euro per il figlio Paolo, 5 anni e 5mila euro per Sergio Lazzari e 4 anni e 4mila euro di multa per Roberto Ciampi. I difensori dei quattro imputati – i due Masera assistiti dagli avvocati Laura Redaelli e Michele Cervati, Lazzari difeso dall’avvocato Fabrizio Consoloni e Ciampi dall’avvocato William Limonta, hanno smontato l’accusa e il coinvolgimento dei lecchesi come da ricostruzione della Squadra Mobile di Sondrio che li aveva indicati come corrieri del traffico tra Olanda e Italia, in particolare le piazze delle Valtellina e Lecchese. Oggi il giudice Gianluca Piantadosi ha assolto i quattro perché il fatto non sussiste