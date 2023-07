Spaccio al Lido di Bolzano, 30enne arrestato dai Carabinieri

sabato, 15 luglio 2023

Bolzano – I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano hanno arrestato un uomo ritenuto spacciatore di droga. A seguito di segnalazioni che indicavano la presenza di soggetti dediti allo smercio di droga all’interno del lido di Bolzano, i militari della locale Compagnia, anche mediante il ricorso a servizi in borghese e in costume da bagno mescolati tra i bagnanti nonché alle unità cinofile, sono riusciti a denunciare in stato d’arresto un trentenne, cittadino del Gambia ma da diversi anni a Bolzano, trovato in possesso di due panetti di hashish per un peso complessivo di circa un etto e mezzo, cinque dosi di cocaina e poco più di mille euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività illecita. Il soggetto, già noto ai carabinieri e gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti, dopo le formalità di rito è stato associato al carcere di Bolzano. I Carabinieri della Compagnia di Bolzano hanno intensificato i controlli nelle zone di maggior aggregazione sociale frequentati dai giovani, come il locale Lido, per scongiurare il pericolo che gli adolescenti possano esser avvicinati dagli spacciatori ed entrare in contatto per la prima volta con le sostanze stupefacenti.

Secondo le analisi quanti-qualitative eseguite dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti dei carabinieri con l’hashish sequestrato – evidentemente dall’altissimo tenore di principio attivo – potevano essere confezionati 1.643 spinelli. Al riguardo il comandante della Compagnia carabinieri di Bolzano, tenente colonnello Esposito Vangone: “Il controllo, all’interno di una struttura balneare che ospita giovanissimi, è finalizzato a garantire che la cittadinanza possa trascorrere un’estate sicura, soprattutto in ambienti, come il Lido di Bolzano, sani, di aggregazione, svago e accrescimento di valori, che devono restare tali! L’Arma è, e sarà sempre, pronta a intervenire per incrementare la percezione di sicurezza nel capoluogo e contrastare ogni forma di illegalità”. Anche il gestore del lido ha tenuto a ringraziare i militari con cui la collaborazione è stata immediata e concreta.

L’attività di intensificazione dei controlli nel cuore della città all’insegna di un’“Estate sicura” è solo una delle iniziative intraprese dall’Arma di Bolzano che, a breve, esprimerà nuovo fervore operativo anche attraverso la predisposizione di ulteriori servizi di pattuglia e l’attivazione di mirati presidi mobili di legalità sul territorio, sia nel centro cittadino che nei quartieri periferici, anche grazie ai rinforzi estivi.

È stata richiesta l’udienza di convalida dell’arresto, la quale si è già tenuta e conclusa con esito positivo: la misura precautelare è stata convalidata