Spaccio a Trento: prime condanne dell’operazione “Maestro”

venerdì, 12 maggio 2023

Trento – Operazione “Maestro“, emesse condanne a più di 100 anni. I giudici del Tribunale di Trento hanno emesso le prime condanne (con pene fino a 13, 14 ed anche 26 anni di reclusione) nei confronti di 14 delle 23 persone indagate nell’ambito dell’operazione “Maestro” condotta dai militari del Nucleo Investigativo di Trento sotto la direzione della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia.

Nel corso dell’attività gli investigatori dell’Arma erano riusciti a: ricostruire un traffico di stupefacenti (eroina, cocaina e hashish) in grado di rifornire le principali piazze di spaccio trentine; arrestare in flagranza di reato 4 soggetti e denunciarne altri 3 per ricettazione; sequestrare 1 chilo e mezzo di eroina, 1 chilo di hashish e più di 35.000 euro in contanti sicuro provento dello spaccio; rinvenire due covi utilizzati dal sodalizio per lo stoccaggio e il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Queste condanne sono il frutto di una mirata e costante strategia operativa avviata, già dal 2019, dal comando provinciale dei carabinieri e finalizzata al contrasto dello spaccio nel centro città ed, in particolare, nella zona della Portela e nella vicina piazza Dante, non solo attraverso la repressione dei cosiddetti pusher, che non sono altro che l’ultimo anello della catena e in quanto tale facilmente rimpiazzabile, bensì mediante attività investigative strutturate – come appunto è stata l’operazione “Maestro”- in grado di disarticolare efficacemente, infliggendo duri colpi, le organizzazioni criminali che riempiono di droga il capoluogo trentino.