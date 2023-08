Spaccio a Bolzano, 33enne arrestato dai carabinieri

giovedì, 3 agosto 2023

Bolzano – Spaccio a Bolzano: un arresto dei carabinieri. I militari del Comando Compagnia di Bolzano sono intervenuti nel quartiere Casanova a seguito di segnalazione di una persona che si aggirava con fare sospetto su di una biciletta nelle vie di quel rione nel tentativo di spacciare droga.

Grazie all’intervento del personale dell’autoradio e della stazione mobile, i militari sono riusciti a fermare un trentatreenne bolzanino e a denunciarlo in stato d’arresto per detenzione ai fini di spaccio di circa 400 grammi di hashish suddivisi in quattro panetti. Inoltre, a seguito di una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti a carico del soggetto ulteriori sostanze stupefacenti del tipo cocaina per un peso complessivo di 241 grammi circa, diversi telefoni cellulari, un bilancino di precisione ed ulteriori cinque grammi di hashish, tutte sostanze psicoattive, verosimilmente destinate ad alimentare le piazze di spaccio della movida bolzanina. L’uomo è stato associato al carcere di Bolzano.

L’arresto è stato possibile grazie all’intervento dell’Arma e del suo presidio mobile di legalità, al riguardo il tenente colonnello Stefano Esposito Vangone sottolinea: “L’arresto del soggetto, effettuato nel rispetto delle previsioni normative, è la riprova di come la stazione mobile impiegata dall’Arma sia un dispositivo utile e flessibile che, attraverso l’appiedamento dei Carabinieri e il pattugliamento delle aree di intervento, consente di dare una risposta concreta ed incisiva ai cittadini, che a gran voce invocano maggior sicurezza e presenza delle Istituzioni. La stazione mobile continuerà a essere impiegata nel cuore della città e nelle aree periferiche unitamente a ulteriori pattuglie di supporto, in modo da rendere il dispositivo flessibile, dinamico e numericamente consistente. I Carabinieri continueranno a garantire un’estate sicura con un incremento di unità e il costante pattugliamento delle zone più a rischio e di maggior aggregazione sociale. Siamo qui per voi e possiamo aiutarvi!”.

L’udienza di convalida dell’arresto si è tenuta e conclusa con esito positivo, in quanto la misura è stata convalidata.