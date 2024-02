Spacciavano nel Bresciano con tanto di macete: un arresto e tre denunce

martedì, 20 febbraio 2024

Concesio (Brescia) – Spacciavano nel Bresciano con tanto di macete, i carabinieri arrestano un extracomunitario, ne denunciano tre e sequestrano armi da taglio. I carabinieri della Stazione di Concesio, con il supporto dei militari della Compagnia di Gardone Val Trompia, hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità marocchina e denunciato altri tre connazionali – tutti irregolari sul territorio nazionale – per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, possesso di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

L’attività è scaturita a seguito di segnalazioni di alcuni residenti della località Costorio di Concesio, che negli ultimi giorni avevano notato alcuni soggetti extracomunitari entrare ed uscire da uno stabile abbandonato, alcuni dei quali in possesso di armi da taglio. La Stazione Carabinieri, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio, ha quindi effettuato un accesso all’interno dell’edificio al fine di verificare quanto denunciato dai cittadini, trovando all’interno quattro uomini armati di machete ed una mazza. I soggetti hanno tentato di utilizzare le armi da taglio nei confronti dei militari, ma sono stati fermati all’interno dell’abitazione e nella adiacente via Europa.

Sono stati rinvenuti e sequestrati due machete con lama di circa 50 cm, un coltello della lunghezza di 53 cm, una mazza di 90 cm, 17 grammi di cocaina suddivisa in dosi, 4 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, alcune catenine e gioielli in oro e denaro contante ritenuti provento dell’attività di spaccio.