Spacciava vicino a una chiesa di Trento, arrestato 19enne

lunedì, 24 aprile 2023

Trento – Spacciatore arrestato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento. Su segnalazione di privato cittadino circa la presenza di una persona sospetta nei pressi della chiesa di Sant’Apollinare a Trento, i militari si recavano a perlustrare quella zona, individuando nei pressi di un parco poco distante un tunisino di 19 anni con molteplici precedenti di polizia a carico.

In particolare, il soggetto veniva individuato mentre era di spalle intento ad armeggiare in una nicchia vuota presente su di un muro di cinta. Nel voltarsi notava la presenza dei carabinieri e si dava a precipitosa fuga durante la quale veniva visto gettare del materiale che aveva in una mano.

Dopo averlo inseguito e bloccato, i militari effettuavano un sopralluogo nell’area ove poco prima stava armeggiando e poi dove aveva gettato un qualcosa, accertando che nella nicchia muraria vi era un bilancino elettronico di precisione, con evidenti tracce di polvere bianca sul piattino di pesatura, una grossa forbice, un grosso pezzo di busta gialla in nylon e due dosi di stupefacente. Nell’area ove aveva gettato del materiale venivano rinvenute altre 7 dosi di stupefacente, identiche alle altre due. La sostanza in questione è risultata essere poi cocaina.

L’immediata perquisizione dell’uomo consentiva di recuperare altresì la somma di 340 euro che il soggetto teneva nella tasca dei pantaloni, suddivisa in banconote di vario taglio tutte accartocciate singolarmente, probabile indizio di singole cessioni dello stupefacente.

Il giovane tunisino veniva arrestato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento ne disponeva la custodia presso la camera di sicurezza della caserma Carabinieri di Via Barbacovi, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata di oggi ed al termine del quale l’arresto è stato convalidato ed il giovane rimesso in libertà, in attesa di essere processato, avendo il suo avvocato chiesto i “termini a difesa”.

Nella medesima mattinata, si è altresì svolto il rito direttissimo per il nigeriano arrestato sabato scorso per il danneggiamento delle autovetture in sosta su via Roma e via Manci: l’arresto è stato convalidato ed il soggetto è stato associato alla Casa Circondariale di Trento-Spini di Gardolo.