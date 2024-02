Spacciava in Valtellina, 31enne arrestato dai carabinieri

mercoledì, 21 febbraio 2024

Cosio Valtellino (Sondrio) – Arrestato 31enne per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chiavenna hanno tratto in arresto un 31enne italiano di origini straniere per di detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, già gravato da precedenti di polizia, nel corso di un normale controllo effettuato a Cosio Valtellino è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. La perquisizione è stata quindi estesa alla sua abitazione, dove sono stati recuperati e posti sotto sequestro altri 165 grammi di hashish oltre a 20 discoidi di benzodiazepina del tipo “Rivotril”, un bilancino di precisione e materiale vario

per il confezionamento delle dosi.

Durante la perquisizione lo stesso ha ripetutamente cercato di ostacolare l’operato dei Carabinieri, i quali sono stati costretti ad immobilizzarlo per evitare ulteriori conseguenze.

L’arresto è stato convalidato questa mattina dal giudice del tribunale di Sondrio, che ha rinviato il processo a data da definirsi disponendo l’obbligo di presentazione del predetto presso la Stazione Carabinieri di Morbegno.