Spacciatori arrestati dai carabinieri in Franciacorta

giovedì, 29 giugno 2023

Cazzago (Brescia) – Arrestati spacciatori. Nella mattinata odierna si è celebrato il rito direttissimo nei confronti di due uomini tratti in arresto in flagranza di reato nella serata di ieri dai militari del Norm della Compagnia di Brescia. In particolare i militari, a seguito di un apposito servizio di osservazione e pedinamento nel territorio di Erbusco, Passirano e Cazzago San Martino, notavano i predetti occultare tra la vegetazione dei barattoli in plastica, successivamente rinvenuti, contenenti 19 involucri in cellophane di sostanza stupefacente del tipo cocaina, posta sotto sequestro.

I soggetti, dopo essere stati sorpresi e fermati dagli operanti nel cedere 1 dose di sostanza stupefacente ad una acquirente – successivamente identificata e segnalata alla Prefettura di Brescia – venivano sottoposti a perquisizione personale e trovati in possesso di un’ulteriore dose di sostanza stupefacente di tipo cocaina e di 700 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare permetteva il rinvenimento di ulteriori 0,50 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Il Giudice del Tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto, disposto il pagamento di 2.000 euro di multa, la pena di 1 anno di reclusione e l’immediata liberazione.