Spacciatore e coltivatore di marijuana denunciato dai carabinieri di Chiari

venerdì, 8 settembre 2023

Travagliato (Brescia) – Spacciatore e coltivatore di marijuana denunciato dai carabinieri. La scorsa notte, attorno alle tre, una pattuglia della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Chiari, transitando in una zona di Travagliato segnalata come possibile luogo di ritrovo per la cessione ed il consumo di stupefacenti, ha proceduto al controllo di un giovane bresciano 24enne trovandolo in possesso di una modica quantità di marijuana.

I militari si sono quindi portati presso l’abitazione del giovane dove veniva trovata una serra per la coltivazione di cannabis con 40 piante ed altra sostanza stupefacente pronta per lo spaccio.

Il giovane è stato denunciato per la coltivazione e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.