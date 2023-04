Spacciatore arrestato dalla Squadra Mobile di Trento

giovedì, 27 aprile 2023

Trento – Attività di contrasto alla droga della Polizia di Stato a Trento: un arresto in flagranza di reato. Non si ferma l’azione di controllo del territorio e di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in ambito cittadino voluta dal questore Maurizio Improta.

La squadra Mobile di Trento ha arrestato un uomo di 41 anni, originario della provincia di Bari, operaio edile con precedenti per reati contro la persona, trovato in possesso di 400 grammi di cocaina, di 100 grammi di hashish e di materiale per confezionare lo stupefacente. Nel corso di una perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’uomo, residente in un sobborgo a nord di Trento, il personale della Squadra Mobile, coadiuvato da unità cinofila per la ricerca dello stupefacente della Polizia Locale di Trento, ha rinvenuto la droga occultata in varie parti dell’abitazione. Da qualche tempo, erano giunte in Questura segnalazioni da parte di cittadini che avevano notato la presenza sospetta di persone non residenti nella zona, aggirarsi nei pressi dello stabile occupato dal soggetto arrestato.

Considerato il quantitativo dello stupefacente rinvenuto ed il materiale per confezionare singole dosi da cedere sul mercato cittadino, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Trento, dove attenderà la convalida dell’arresto da parte del giudice.

Il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, opportunamente tagliato e venduto al dettaglio sulla piazza cittadina, avrebbe fruttato all’incirca 70.000 euro.