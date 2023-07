Sospese le ricerche dell’anziana dispersa a Lozio

domenica, 16 luglio 2023

Lozio (Brescia) – Altra giornata di ricerche oggi per Giulietta Milanese, 85 anni, dispersa da mercoledì scorso, per ora senza esito. L’area nei dintorni della località San Nazaro di Lozio (Brescia) è stata perlustrata ed esaminata più volte, in modo capillare, con il supporto di unità cinofile, droni, squadre specializzate nel soccorso in forra.

I soccorritori hanno vagliato canali impervi e aree boschive. Al momento, in accordo con il sindaco di Lozio, i Carabinieri, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i vigili del fuoco e la Protezione civile.

Le operazioni sono sospese e riprenderanno qualora dovessero emergere elementi utili per proseguire.