Sospesa per 10 giorni l’attività di un bar nel centro di Sondrio

venerdì, 1 dicembre 2023

Sondrio – Nella giornata odierna il questore di Sondrio, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, anche con la finalità di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ha nuovamente disposto la chiusura con sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per dieci giorni di un esercizio pubblico in piazzale Bertacchi a Sondrio.

Quest’ultimo provvedimento, emanato dal questore ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e notificato al titolare dell’esercizio commerciale nel corso della mattinata, fa seguito alla precedente chiusura adottata lo scorso 10 gennaio per il periodo di cinque giorni.

Il provvedimento odierno è stato adottato in considerazione dei numerosi interventi delle Volanti nel corso dell’anno dovuti a molteplici episodi di risse e schiamazzi, a seguito dei quali è stata sempre riscontrata la presenza di pregiudicati tra gli avventori del locale, anche dediti all’abuso di alcolici.

Da ultimo, il 26 novembre scorso, su segnalazione per “lite” da parte di operatori del “118”, il personale della “Squadra Volanti” della Questura di Sondrio è intervenuto presso il noto bar riscontrando la presenza di numerose persone pregiudicate e in stato di ebbrezza alcolica e in particolare di un avventore ferito con il volto cosparso di sangue causato dal lancio di una bottiglia di vetro da parte della propria compagna.