Sospesa licenza d’attività a una sala da ballo di Merano

venerdì, 25 agosto 2023

Bolzano – Il questore di Bolzano Andrea Valentino ha disposto la sospensione per dieci giorni della licenza d’esercizio di una sala da ballo di Merano. Negli ultimi mesi all’interno e nelle immediate adiacenze dell’esercizio sono stati accertati dagli operatori della Polizia di Stato e dei Carabinieri, vari episodi di illegalità, anche gravi, tra cui risse e litigi con lesioni e, ultimamente, una violenza sessuale perpetrata nei bagni del locale, nonché schiamazzi e turbative della quiete pubblica da parte di soggetti ubriachi e molesti che permangono nelle immediate vicinanze dell’esercizio, generando allarmismo e proteste dei residenti della zona.

La sospensione della licenza si è resa, pertanto, necessaria per sottrarre temporaneamente tale punto di ritrovo agli abituali frequentatori e per evitare che si possano ripetere episodi analoghi, in grado di turbare l’ordine pubblico, la sicurezza e la salute dei cittadini.