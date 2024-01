Sospesa l’attività di un bar nel centro storico di Brescia

mercoledì, 17 gennaio 2024

Brescia – Il personale della divisione Polizia Amministrativa ha dato esecuzione al provvedimento emesso dal questore di sospensione di un bar in una zona residenziale della città.

L’iniziativa è stata stimolata da un controllo effettuato nei giorni scorsi all’interno del locale nell’ambito di un servizio interforze ad “alto impatto”.

Nell’occasione, anche grazie al fiuto delle unità cinofile della Polizia Locale, sono state rinvenute diverse dosi di cocaina e hashish occultate sia nell’arredamento sia negli indumenti di una donna che è stata quindi arrestata dalla Polizia di Stato per spaccio di sostanza stupefacente.

Altri e ulteriori controlli effettuati all’interno del locale dalla Polizia di Stato durante la quotidiana attività di controllo del territorio, sia precedenti che successivi alla descritta operazione, hanno fatto registrare la continua presenza di soggetti noti alle forze dell’ordine e con precedenti penali.

Ritenuto quindi necessario contrastare ed interrompere la situazione di pericolosità sociale e di pregiudizio per la sicurezza pubblica riferita al detto locale quale luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose dedite alla consumazione ed allo spaccio di stupefacenti, il Questore di Brescia ne ha disposto la sospensione per quindici giorni.