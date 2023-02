Sopralluogo dei vigili del fuoco nel centro storico di Dro

mercoledì, 1 febbraio 2023

Dro (Trento) – Sopralluogo per un incendio nel centro storico di Dro (Trento) in vicolo Archette una laterale di via Roma. Sul posto con Aps e quattro vigili del fuoco del Corpo di Dro, presente Radiomobile di Riva del Garda (Trento). Si è trattato di un surriscaldamento della canna fumaria di un abitazione.

Dopo le verifiche del caso, sia all’interno dell’abitazione e del tetto con la termocamera e, una volta ripristinate le condizioni di normalità i vigili del fuoco sono rientrati in sede. Non si registrano danni all’abitazione.